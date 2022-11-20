Во Владимирской области 20 ноября коронавирус подтвержден у 23 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 20 ноября лабораторно подтверждено 23 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

7 случаев во Владимире, 3 - в Муромском, по 2 заболевших в Ковровском, Александровском, Гусь-Хрустальном, по 1 случаю в Петушинском, Кольчугинском, Киржачском, Камешковском, Меленковском, Селивановском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177353 случая заболевания (49267 сл. в г. Владимире, 19181 сл. в Муромском, 20947 сл. в Ковровском, 6312 сл. в Петушинском, 8581 сл. в Кольчугинском, 10891 сл. в Александровском, 7197 сл. в Юрьев-Польском, 15699 сл. в Гусь-Хрустальном, 1727 сл. в Судогодском, 3556 сл. в Собинском, 1933 сл. в г. Радужный, 5775 сл. в Киржачском, 4030 сл. в Камешковском, 3262 сл. в Гороховецком, 4539 сл. в Меленковском, 5999 сл. в Вязниковском, 6164 сл. в Суздальском, 2293 сл. в Селивановском).