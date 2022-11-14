Во Владимирской области выбрали лучшие школьные столовые

фото с сайта городской администрации

Во Владимирской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая-2022». В номинации «Лучшая столовая городской школы» стала столовая средней общеобразовательной школы №49 имени М. М. Сперанского города Владимира.

В номинации «Лучшая столовая сельской школы» победителем признана МБОУ «Нечаевская ООШ им. А.В. Горшкова» (Гусь-Хрустальный район).

Региональный этап конкурса проходил с 13 октября по 4 ноября. Цель Всероссийского конкурса - совершенствование организации питания обучающихся, выявление и тиражирование наиболее успешных практик организации питания детей и мастерства школьных поваров. По условиям, каждая школьная столовая представила портфолио: информационную карту, отзывы родителей и обучающихся, технологические карты каждого готового блюда, фото и видеоматериалы обеденных залов, пищеблоков, линии раздач.

В региональном этапе конкурса принимали участие семь общеобразовательных организаций из городов и районов Владимирской области. Его победители станут участниками федерального тура. Он состоит из 3 этапов: полуфинал, финал и суперфинал. Полуфинал и финал пройдут в Уфе. Суперфинал состоится в Москве.