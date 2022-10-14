В Собинском районе мужчина нелегально просматривал платные телеканалы

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи собинской полиции завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

Преступление инкриминируется 51-летнему местному жителю. По версии следствия, мужчина купил модифицированную смарт-карту, которая в комплекте со спутниковым ресивером позволяет взламывать и бесплатно просматривать закрытые телеканалы спутникового телевидения.

Таким образом, владельцу спутниковой компании был причинен ущерб в 100 тысяч рублей. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Собинский городской суд.