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Происшествия14 октября 2022 10:54

В Собинском районе мужчина нелегально просматривал платные телеканалы

Теперь его обвиняют сразу по двум статьям уголовного кодекса
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи собинской полиции завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

Преступление инкриминируется 51-летнему местному жителю. По версии следствия, мужчина купил модифицированную смарт-карту, которая в комплекте со спутниковым ресивером позволяет взламывать и бесплатно просматривать закрытые телеканалы спутникового телевидения.

Таким образом, владельцу спутниковой компании был причинен ущерб в 100 тысяч рублей. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Собинский городской суд.