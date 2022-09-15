Во Владимире пересмотрено дело полицейских по взяткам от похоронного бюро

. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Владимирский областной суд пересмотрел уголовное дело по факту получения крупной взятки тремя экс-сотрудниками дежурной части УМВД России по городу Владимиру.

Все трое обвинялись в получении денег в размере не менее 1 миллиона рублей от представителя ритуального бюро за передачу служебных сведений об умерших людях и данных их родственников.

В итоге суд приговорил одного из них к 4 годам колонии строгого режима с лишением права работать в органах МВД на 8 лет, двух других — на 3,5 года и 3 года колонии общего режима соответственно, с лишением права занимать должности в полиции на 7 лет.

Приговор в итоге был обжалован прокурором, посчитавшим его слишком мягким. Владимирский областной суд пересмотрел дело и оставил приговор без изменения.

Кстати, по этому же делу ранее были осуждены еще трое полицейских, а представитель ритуального бюро за дачу взятки получил штраф в 30 миллионов рублей, который был снижен с учетом его нахождения в следственном изоляторе до 25 миллионов рублей.