Во Владимире начинается отопительный сезон

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин сообщил у себя в телеграм-канале, что он подписал постановление о начале подачи тепла в социальные учреждения с 12 сентября 2022 года. По сути, это начало отопительного сезона во Владимире.

Впрочем, о горячих батареях в жилых домах пока никто не говорит. Речь лишь о том, чтобы тепло стало в детских садах, школах, больницах, домах престарелых и так далее. Впрочем, в администрации не раз говорили о том, что в городе в большинстве домов централизованное отопление, а это значит, что и в многоквартирных домах вскоре тоже может стать тепло.