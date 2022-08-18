Во Владимире владельца оружия осудят за смерть человека по небрежности

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в Октябрьский районный суд Владимира направлено уголовное дело в отношении жителя областного центра, которому предъявлено обвинение по статье «Небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее смерть человека».

По версии следствия, мужчина владеет охотничьим ружьем и имеет все соответствующие разрешения. При этом оружие он держит, как и положено, в сейфе у себя дома. Однако в какой-то момент он оставил сейф не запертым, чем обеспечил доступ к ружью.

К сожалению, из-за этого один из домочадцев обвиняемого по случайности погиб. Сам владелец оружия вину полностью признал и раскаялся.

В скором времени Октябрьский районный суд начнет рассмотрение этого дела.