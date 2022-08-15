В Муроме 15-летняя девушка попала под колеса автобуса

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 21.15 водитель автобуса «Неоплан», следовавший по улице Московская, в районе площади Труда допустил наезд на переходившую дорогу девушку 2007 года рождения.

Прибывшие на место ДТП врачи «скорой помощи» диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. После оказания медицинской помощи девушку отпустили на домашнее лечение.

В настоящее время в Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, по данному факту проводится проверка.