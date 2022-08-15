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Происшествия15 августа 2022 11:28

В Муроме 15-летняя девушка попала под колеса автобуса

Происшествие случилось вечером 14 августа на улице Московская
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 21.15 водитель автобуса «Неоплан», следовавший по улице Московская, в районе площади Труда допустил наезд на переходившую дорогу девушку 2007 года рождения.

Прибывшие на место ДТП врачи «скорой помощи» диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. После оказания медицинской помощи девушку отпустили на домашнее лечение.

В настоящее время в Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, по данному факту проводится проверка.