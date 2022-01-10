11 января во Владимирской области ожидается сильный снегопад

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 10 на 11 января и утром во Владимирской области ожидается сильный снег, местами снежные заносы. На дорогах гололедица.

Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ.

Жителей просят соблюдать правила маневрирования на дорогах, не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями. При возможности рекомендуется не использовать личный автотранспорт для поездок, не выезжать без должного навыка управления автомобилем и не выезжать на незнакомую трассу. В ходе движения следует учитывать условия видимости и дорожное покрытие.