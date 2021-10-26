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Общество26 октября 2021 15:59

Владимирская онкологическая служба получила аппарат для проведения брахитерапии

Лучевое воздействие при процедуре сведено к минимуму
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Областной клинический онкологический диспансер получил современный гамма-терапевтический аппарат контактного облучения «SagiNova» (Германия), сообщает департамент здравоохранения.

Высокотехнологичное медицинское оборудование предназначено для проведения сеансов брахитерапии при лечении рака шейки матки, злокачественных новообразований прямой кишки, кожи, пищевода, полости рта и другой локализации. Метод брахитерапии предусматривает внутритканевое и внутриполостное введение источников излучения. При этом лучевое воздействие на близлежащие ткани и органы сведено к минимуму за счет высокой точности подведения дозы.

По эффективности результаты брахитерапии в некоторых случаях сопоставимы с хирургическими методами лечения. Кроме того, такой вид лечения существенно сокращает продолжительность терапии и реабилитации.

Современная система дозиметрии позволяет специалистам осуществлять прямой мониторинг доз облучения и контролировать радиотерапевтический процесс в режиме реального времени, а дистанционное управление введением источника излучения обеспечивает дополнительный уровень радиационной безопасности.