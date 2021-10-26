В Собинском районе на 40 минут перекроют федеральную трассу М-7

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», на 168 километре трассы М-7 «Волга» ночью 27 октября планируется установка очередной П-образной опоры.

В связи с этим проезд в районе поворота на станцию Колокша с 23.00 до 23.40 будет закрыт.

При необходимости водители могут воспользоваться объездом — в сторону Москвы необходимо будет повернуть на Одерихино на 168 километре М-7, после чего проехать через деревню Юрино и выйти на 165 километре назад на Пекинку.

При движении сторону Нижнего Новгорода следует повернуть на 156 километре в Лакинске на Собинку, а затем через Улыбышево выехать на 185 километр М-7.

Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.