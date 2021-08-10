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Происшествия10 августа 2021 12:11

В Муромском заказнике нелегальные лесорубы срубили 54 сосны

Причинный преступлением ущерб исчисляется несколькими миллионами рублей
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Владимирская природоохранная прокуратура, в ходе состоявшегося совместно с представителями лесничества рейда на территории государственного заказника «Муромский» обнаружился факт незаконной рубки леса.

Так, неизвестные лесорубы срубили 54 сырорастущих сосны, ущерб составил порядка 7 миллионов рублей. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».

В настоящее время личности нелегальных лесорубов устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.