В Муромском заказнике нелегальные лесорубы срубили 54 сосны

Как сообщает Владимирская природоохранная прокуратура, в ходе состоявшегося совместно с представителями лесничества рейда на территории государственного заказника «Муромский» обнаружился факт незаконной рубки леса.

Так, неизвестные лесорубы срубили 54 сырорастущих сосны, ущерб составил порядка 7 миллионов рублей. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».

В настоящее время личности нелегальных лесорубов устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.