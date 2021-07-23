В Вязниковскую районную больницу вернули кислород

С помощью Центра управления регионом удалось решить проблему снабжения кислородом больных COVID-19 в Вязниковской районной больнице.

На днях ЦУР по Владимирской области зафиксировал в соцсетях тревожное сообщение из города Вязники. В районной больнице, писала местная жительница, больные с коронавирусной инфекцией не обеспечены в должном объеме кислородом. Причина – недостаточное давление в системе. Жалоба была передана в департамент здравоохранения Владимирской области, после чего в Вязники направили бригаду специалистов.

Они проверили систему и выяснили, что, действительно, в двух больничных боксах давление ниже нормы. Пациентов, нуждающихся в более высоком потоке кислорода, перевели в другие боксы. Для устранения недостатков в больницу из Рязани срочно был вызван подрядчик, ранее установивший систему. По сообщениям главного врача Вязниковской райбольницы Светланы Максимовой, ремонт уже проведен.