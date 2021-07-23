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Происшествия23 июля 2021 11:55

В Муроме водитель легковой машины отправила в кювет велосипедистку

Авария случилась в шестом часу вечера 22 июля на улице Ковровской
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 17.58 в районе дома №35 женщина 1976 года рождения, управлявшая автомобилем «Шкода Фабиа». Создала помеху для 34-летней велосипедистки, которая, чтобы избежать столкновения, вынуждена была съехать с дороги.

В кювете двухколесный транспорт налетел на автомобильную покрышку, в результате чего женщина упала и получила травмы. Врачи «скорой помощи» диагностировали у пострадавшей ушиб предплечья и рану паховой области, госпитализация женщине не потребовалась.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.