На первенстве России среди юниоров владимирцы завоевали две медали

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В период с 25 июня по 2 июля 2021 года в городе Салават Республики Башкортостан проходит первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок. На турнире выступают и спортсмены, представляющие Владимирскую область.

В первый день соревнований Полина Андреева, выступающая в весовой категории 55 кг, заняла второе место в рывке, третье место в толчке и по сумме двух упражнений завоевала серебряную медаль. Ирина Фурдик, выступающая в той же весовой категории, стала третьей в рывке, в толчке заняла четвертое место и по сумме двоеборья у Ирины бронзовая медаль!