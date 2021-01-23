На строительство Рпенского проезда выделят еще 200 миллионов рублей

Регион получил второй транш на строительство Рпенского проезда – двести миллионов рублей. Деньги из федерального бюджета выделил в рамках нацпроекта «“Безопасные и качественные автомобильные дороги”. Напомним, ранее на строительство долгожданной автомагистрали, призванной разгрузить Большую Нижегородскую и Добросельскую, уже выделили пятьсот миллионов рублей. Кроме того, в этом году на строительство дублера выделят еще 600 миллионов, а всего 800 миллионов рублей. Полностью же строительство магистрали обойдется в 2,47 миллиарда рублей. Подрядчик «ДСУ-3» первые работы начал еще в ноябре прошлого года и не прерывал их даже в новогодние праздники, но полностью завершить работы планируется только в 2023 году.