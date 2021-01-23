Владимирец спас потерявшегося пенсионера от обморожения

О поступке неравнодушного горожанина рассказали волонтеры владимирского поискового отряда «Лиза Алерт». Возвращавшийся с работы мужчина заметил на улице дедушку, одетого не по погоде – в мороз, стоявший 18 января, на нем были летние туфли и легкая дубленка. Поговорив с ним, прохожий убедился, что пенсионер дезориентирован – не понимает, где находится и не помнит, где его дом. Владимирец привел потерявшегося дедушку к себе домой, позвонил в полицию и обратился к поисковикам «Лизы Алерт». Валерию Васильевичу вызвали скорую помощь для осмотра, а полицейские смогли найти его родных. Он благополучно вернулся домой. В отряде «Лиза Алерт» просят обращать внимание на одиноко идущих или сидящих людей в на улице вечером или ночью - возможно, им нужна помощь. Если вы не знаете, что делать – позвоните по номеру 112 и на горячую линию «Лиза Алерт» 8 800 700 54 52, вам подскажут, что делать дальше.