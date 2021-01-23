Во Владимирской области появятся мобильные пункты для прививок от коронавируса

В регионе начнут работу мобильные ФАПы, в которых можно будет вакцинироваться от коронавируса. Такие передвижные пункты будут выезжать на предприятия и организации, а также в отдаленные или труднодоступные районы. Как рассказала директор областного департамента здравоохранения Елена Утемова, в этих ФАПах установят мобильные морозильники для перевозки вакцины, которые региону передала компания «Генериум». Напомним, сейчас в регионе развернуто 43 стационарных прививочных пункта от коронавируса. Сделать в них прививки можно будет с восьми утра до восьми вечера, в том числе и в субботу. Медики рекомендуют записываться на прививки вечером или в субботу, когда в поликлиниках меньше всего пациентов. Кстати, приходить на прививки призывают сразу по пять человек – чтобы не пропадала вакцина, которую размораживают сразу по пять доз.