Во Владимирской области продолжает сохраняться непростая обстановка с техногенными пожарами. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области, в регионе произошло 52 пожара с 1 по 8 января. В огне погибли четверо человек, в прошлом году за этот же период был один погибший. В этом и в 2020 году пострадало по одному жителю.Основными причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, в том числе нетрезвых людей, нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления, аварийный режим работы приборов и электросетей.Один из крупных пожаров, который оставил без крыши над головой 82 человека, произошел в Собинке 4 января. Площадь возгорания в трехэтажной казарме составила 1600 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Погорельцев разместили в домах маневренного фонда, некоторые остались у родственников.Другой пожар случился ночью 5 января в поселке Мстера Вязниковского района. Горели торговые павильоны на пощади 800 квадратных метров.