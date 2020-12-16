Школьник из Коврова выступит в финале олимпиады кружкового движения в ЦФО

Учащийся 7 класса школы №14 города Коврова Егор Сидоров стал финалистом Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы Junior для школьников в ЦФО. Окружной финал состоится 19 декабря. Он пройдет в онлайн-формате.

В отборочном этапе Олимпиады принимали участие 50 школьников из Владимирской области – ребята из Александрова, Владимира, Гороховца, Камешково, Киржача, Коврова и Мурома. В финал были приглашены четверо из них, но участие подтвердил один Егор Сидоров. Представители Олимпиады отметили, что на отборочных испытаниях ковровчанин набрал максимальный балл – 100 из 100.

Егор Сидоров выбрал направление «Технологии для среды обитания». Всего тематических сфер пять: кроме названной это «Технологии для виртуального мира», «Технологии для космоса», «Технологии для мира роботов» и «Технологии для человека».

Победителей ждут полезные призы, которые позволят продолжить образование в выбранной технологической сфере, а также возможность принять участие в других проектах и конкурсах Кружкового движения НТИ.