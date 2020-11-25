Бывший главный врач Владимирской больницы скорой помощи осужден за получение взятки

Во Владимире суд вынес обвинительный приговор бывшему главному врачу ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира» Евгению Яскину. Он обвинялся в коррупционном преступлении. Как установил суд и следствие, экс-руководитель Красного креста за помощь представителю коммерческих структур при проведении электронных аукционов на поставку медицинского оборудования получил крупную взятку - 1 миллиона 750 тысяч рублей. Он добровольно выдал незаконно полученные деньги следствию, а с прокуратурой региона заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. С учетом всех обстоятельств уголовного дела бывшему главврачу дали четыре года лишения свободы условно с лишением права занимать определённые должности на срок три года. Кроме того, он должен заплатить значительный штраф - в размере взятки.