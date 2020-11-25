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Бывший главный врач Владимирской больницы скорой помощи осужден за получение взятки

Он получил условный срок
Полина Немчинова
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Во Владимире суд вынес обвинительный приговор бывшему главному врачу ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира» Евгению Яскину. Он обвинялся в коррупционном преступлении. Как установил суд и следствие, экс-руководитель Красного креста за помощь представителю коммерческих структур при проведении электронных аукционов на поставку медицинского оборудования получил крупную взятку - 1 миллиона 750 тысяч рублей. Он добровольно выдал незаконно полученные деньги следствию, а с прокуратурой региона заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. С учетом всех обстоятельств уголовного дела бывшему главврачу дали четыре года лишения свободы условно с лишением права занимать определённые должности на срок три года. Кроме того, он должен заплатить значительный штраф - в размере взятки.

Криминал