Во Владимирской области стали отменять и переносить концерты

Центр классической музыки перенес открытие концертного сезона, который должен был открыться 23 октября. В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой все концерты до конца октября отменили, деньги за билеты слушателям возвращают в кассе центра. Будут ли концерты в ноябре – пока неясно, все зависит от ситуации с коронавирусом в регионе. Также один концерт уже отменили в филармонии: 29 октября там должен был выступить хор Свято-Данилова монастыря, но он не приедет, и деньги за билеты тоже вернут. Кроме того, в ОДК сегодня, 24 октября, не покажут знаменитый мюзикл «Кабаре» - его перенесли на 22 марта следующего года. Перенесли и концерт Сергея Трофимова, запланированный на 15 ноября – теперь он состоится 28 марта 2021 года. Билеты действительны, но их можно и сдать. Остальные концерты и спектакли пока должны пройти в обычном режиме, ведь официального запрета на культурные мероприятия в области пока нет. Хотя региональный Роспотребнадзор уже неделю назад говорил, что если рост числа коронавирусных больных продолжится с такой же скоростью - эта мера неизбежна.