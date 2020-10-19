За прошлую неделю во Владимирской области в ДТП погибло 5 человек

Фото с сайта областного УМВД

За прошлую неделю во Владимирской области произошло 42 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 53 получил ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 8 несовершеннолетних. С участием нетрезвых водителей произошли две автоаварии.

- Полицейские оформили 357 происшествий с материальным ущербом. Сотрудники Госавтоинспекции области выявили 71 водителя, управлявший транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования, - сообщили в областном управлении МВД.

Вечером 17 октября на ул. Орловская у д. 23 «А» в Муроме 17-летний водитель «Лады», двигаясь по ул. Орловская по направлению к ул. Радиозаводское шоссе, при повороте налево на не регулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю «Ваз», движущемуся со встречного направления прямо. В результате ДТП водитель автомобиля «Ваз» направлен на амбулаторное лечение.

В полдень 18 октября на 1 км автодороги «Киржач-Федоровское-Финеево-Санино-М7 Волга» 38-летний водитель автомобиля «BMW», двигаясь со стороны д. Финеево в сторону д. Федоровское, не учел дорожные, метеорологические условия и съехал в кювет, после чего врезался в бетонный забор. В результате ДТП водитель госпитализирован.