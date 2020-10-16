Экс-глава Коврова Юрий Морозов вернулся в городскую администрацию

Бывший глава города оружейников Юрий Морозов с 16 октября стал исполнять обязанности первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и начальника управления городского хозяйства в администрации Коврова. Напомним ,мэром его избрали депутаты в сентябре прошлого года ,а уже в конце мая он ушел по собственному желанию. Перед уходом Юрий Морозов под предлогом реорганизации в один день уволил нескольких директоров муниципальных учреждений культуры. Его решение не вызвало понимания ни у областных властей, ни у однопартийцев-единороссов, ни у прокуратуры, которая посчитала это решение незаконным и подала иски о защите прав работников культуры. Кстати, Юрий Морозов в течение нескольких лет уже возглавлял управление городского хозяйства.