Владимирцев, переболевших коронавирусом, отправляют восстанавливаться в Иваново

Жителей Владимирской области, переболевшие Covid-19, отправлчяют на восстановление в Ивановский медцентр «Решма». В первую очередь выбирают тех, кто переболел тяжелой формой, в том числе после ковидной пневмонии. В среднем один курс рассчитан на десять дней: по мнению врачей, за это время восстановится не только функции легких, но и психоэмоциональное состояние. В медцентре «Решма» пациенты получают физиотерапевтичекое лечение, ингаляционную терапию, массаж, занимаются лечебной физкультурой, в том числе с использованием тренажеров. Кто именно поедет на реабилитацию – решает лечащий врач. А программа реабилитации у каждого своя – с учетом возраста, хронических заболеваний и прочих нюансов.