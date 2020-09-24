Во Владимирской области еще 22 человека выздоровели от коронавируса

24 сентября во Владимирской области лабораторно подтверждено 33 новых случая заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 7067 случаев заболевания.

5830 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 23 сентября – 22 человека.За период наблюдения в области отмечено 203 летальных случая.

В лабораториях проведено 223473 исследования на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 158395 исследований).

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 23 сентября (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 424, больных с признаками внебольничной пневмонии – 16. По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 60 пациентов с ОРВИ и 459 – с пневмонией.