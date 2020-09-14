В Киржаче заключенные будут собирать стиральные машины и холодильники

Начальник УФСИН России по Владимирской области Алексей Гиричев провел рабочую встречу с руководством ООО «Beko». На встрече обсуждались условия труда для тех, кто отбывает наказание в виде принудительных работ.

Управление планирует организовать на предприятии турецкой компании участок, функционирующий как исправительный центр. Предполагается, что осужденные будут трудоустроены на производственных линиях по сборке стиральных машин и холодильников. За каждым из них будет закреплен наставник из числа наиболее опытных мастеров производства.

Первоначально планируется трудоустроить 20 человек, в последующем это количество планируется увеличить до ста человек.