В Александровском районе накрыли лабораторию по производству наркотиков

Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в специально оборудованных помещениях, расположенных на территории частного дома в одной из деревень в Александровском районе, полицейские обнаружили оборудование, упаковочные материалы и свыше 180 различных емкостей с прекурсорами для приготовления синтетических наркотиков. Там же полицейские нашли полимерный пакет с готовым к употреблению синтетическим наркотиком, весивший более 500 граммов – это тысяча условных разовых доз. На месте правоохранители задержали жителя Москвы и трех иностранцев, находившихся на территории России в нарушение миграционного законодательства. По информации правоохранителей, дом в деревне с участком приобрела сорокасемилетняя женщина и вместе со своим сожителем, сыном и племянником налаживала производство синтетических наркотиков. Готовые наркотики они планировали продавать их в Центральной России через интернет. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.