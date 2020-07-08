2020-07-08T11:28:49+03:00
Происшествия

В Содышке утонул пьяный 42-летний мужчина

Тело пришлось извлекать поисково-спасательному отряду
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
..Фото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

Очередной несчастный случай на воде произошел 7 июля. Вечером компания друзей выпивала на берегу водохранилища Содышка. В какой-то момент 42-летний мужчина решил искупаться. Из воды он больше не вышел. Остальные приятели вызвали МЧС, и силами сотрудников аварийно-спасательной службы области и поисково-спасательного отряда города Владимира тело погибшего было извлечёно из воды. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии, в том числе опрашивает тех, кто присутствовал на месте ЧП.

Как говорят спасатели, купание в состоянии алкогольного опьянения – одна из наиболее частых причин гибели на воде. Среди других причин – купание в необорудованных местах, недосмотр за детьми, хронические заболевания. С начала года на водоёмах Владимирской области погибли 9 человек, в том числе 2 ребёнка. За аналогичный период прошлого года – 7 человек, в том числе 2 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимирской области за сутки похолодает на 20 градусов
Промышлявший кражами ковровчанин попался пьяным за рулем
По Владимиру катался 12-летний мальчик за рулем автомобиля
Во Владимирской области планируют открыть кинотеатры
Гусевчанина будут судить за ложное сообщение о заложенной бомбе
Домиленд запустил цифровую доску объявлений
ВТБ в июне нарастил выдачу ипотеки в 1,5 раза
ВТБ Мобайл подключил 100 тысяч абонентов
Владимирскому бизнесу дали бесплатный интернет-доступ
15% бизнесменов Владимирской области закрыли свои фирмы из-за коронавируса
Перевозки контейнеров на Горьковской железной дороге выросли в первом полугодии на 12,4%
В Содышке утонул пьяный 42-летний мужчина
На пожаре в Александрове эвакуировали 7 человек
В Судогде мотоциклист врезался в машину, а потом насмерть сбил пешехода
Во Владимире медалью "За любовь и верность" наградят 11 пар
В Муроме пройдет финал конкурса "Открытая вода"
В День семьи, любви и верности в Муроме поженят 20 пар
В Ковровском историко-мемориальном музее откроется выставка Никаса Сафронова
Владимирцев приглашают на виртуальную презентацию книги известного журналиста Светланы Биткиной
Во Владимирской области мошенники под видом сотрудников МЧС вымогают у домов культуры деньги
Владимирские художники подарили картины больницам Владимирской области
В Минкультуре пообещали помочь восстановить Владимирский драмтеатр
Во Владимире за три дня из окон выпало четверо детей