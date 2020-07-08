В Содышке утонул пьяный 42-летний мужчина

8 Июль 2020 2020-07-08T11:28:49+03:00

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Очередной несчастный случай на воде произошел 7 июля. Вечером компания друзей выпивала на берегу водохранилища Содышка. В какой-то момент 42-летний мужчина решил искупаться. Из воды он больше не вышел. Остальные приятели вызвали МЧС, и силами сотрудников аварийно-спасательной службы области и поисково-спасательного отряда города Владимира тело погибшего было извлечёно из воды. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии, в том числе опрашивает тех, кто присутствовал на месте ЧП.

Как говорят спасатели, купание в состоянии алкогольного опьянения – одна из наиболее частых причин гибели на воде. Среди других причин – купание в необорудованных местах, недосмотр за детьми, хронические заболевания. С начала года на водоёмах Владимирской области погибли 9 человек, в том числе 2 ребёнка. За аналогичный период прошлого года – 7 человек, в том числе 2 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU