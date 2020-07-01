2020-07-01T13:45:42+03:00
Общество

Из-за пандемии в Муроме отменили празднование Дня семьи, любви и верности

Возможно, 8 июля в городе на Оке состоится несколько праздничный акций
Виктория СУХОВА
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Администрация Мурома совместно с Фондом социально-культурных инициатив приняла решение не проводить в День семьи, любви и верности большой праздник и концерт на набережной.

Как сообщает интернет-портал Муром-24, рассматриваются варианты организации небольших праздничных акций на улице.

Однако награждение праздничными медалями "За любовь и верность" все же состоится. Ими будут награждены 50 муромских семей. Церемонию награждения перенесут на уличную площадку. Организаторы рассматривают в качестве возможной площадки территорию одного из монастырей города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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