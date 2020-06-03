2020-06-03T11:55:50+03:00
Общество

Во Владимирской области разрешили работать стоматологическим поликлиникам

Постановление подписал главный санитарный врач области
Виктория СУХОВА
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Стоматологические поликлиники Владимирской области откроют свои двери. Такое постановление 2 июня подписала главный санитарный врач региона Татьяна Данилова.Напомним, что ранее пациенты могли получить только экстренное лечение.

Также в постановлении отмечено, что плановая медицинская помощь должна оказываться и пациентам с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка может повлечь угрозу жизни и здоровью, которые завершают или проходят курс лечения в дневном стационаре.

Поступление разрешает и плановую вакцинацию, и вакцинацию по эпидемиологическим показаниям не только детям, но и взрослым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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