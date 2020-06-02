В Александрове прокуратура нашла московский мусор на городской свалке

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:15:48+03:00

Суд в итоге запретил компании "Экоресурс" заниматься этим и дальше

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Александровская городская прокуратура обнаружила, что на местную городскую свалку завозили мусор из московской области.

Как сообщает прокуратура Владимирской области, московский мусор от контрагентов принимала фирма ООО "Экоресурс". Ее представители потом доставляли отходы на свалку. Однако 20 декабря 2019 года областной администрацией утверждена территориальная схема обращения с отходами на территории Владимирской области. По ней прием отходов из других субъектов Российской Федерации на территорию Владимирской области не предусмотрен. Сначала Александровский городской прокурор вынес предостережение руководителю ООО "Экоресурс", но так как его требования были проигнорированы, прокуратура обратилась в суд.

Иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU