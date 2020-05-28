Владимирцы в гаражах фасовали наркотики

28 Май 2020 2020-05-28T13:57:13+03:00

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Во время патрулирования около гаражного кооператива по улице Сунгирская росгвардейцы обратили внимание на припаркованный автомобиль и стоявших рядом с ним молодых людей, которые что-то раскладывали в прозрачные пакетики. Заметив патрульную машину, парни занервничали и попытались спрятать свертки. Их задержали и передали полицейским. Как показала экспертиза, молодые люди фасовали наркотики – гашиш, общей массой около 200 грамм. Сейчас возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU