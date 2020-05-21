Впервые главу Александровского района выбрали по телефону

21 Май 2020 2020-05-21T14:05:07+03:00

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Должность главы администрации Александровского района освободилась 22 апреля, когда пост покинул Александр Дудоров. Его обязанности исполняла заместитель по социальной работе Анна Кузнецова.

20 мая впервые прошли выборы по телефону. Все 23 депутата проголосовали за то, чтобы Анна Кузнецова стала главой Александровского района.

Напомним, что изначально на вакантную должность претендовали четверо: Юрий Саенко, Александр Смирнов, вице-мэр Карабанова и экс-глава Покрова Вячеслав Аракелов, а также Анна Кузнецова.

ИСТОЧНИК KP.RU