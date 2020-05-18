2020-05-18T17:08:57+03:00
Общество

В Ковровском парке нашли старинное надгробие

Его обнаружил экскаваторщик во время ремонта
Ирина Мальцева
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Необычную находку обнаружили в Парке Патриот, бывшем парке экскаваторостроителей: во время облагораживания парка нашли надгробие девятнадцатого века подполковника Николая Алексеевича Смирнова, бывшего ковровским городничим в 1851-1855 годах. Как предполагают сотрудники ковровского музея, дворянин и офицер, имевший множество наград и умерший в 1856 году, был похоронен не на элитном Ивано-Воинском кладбище, а на Ильинском из-за болезни. Небольшоре Ильинское кладбище неподалеку от села Коврово в пустом сосновом бору появилось в 1771 году во время эпидемии чумы, когда по указу создавали отдельные погосты для тех. кто умер от опасной болезни. И до конца 1872 года там хоронили жителей села, а потом и города, умерших от заразных болезней. Ковровские истории предполагают, что местный городничий мог умереть от холеры и именно поэтому был похоронен в отдалении. Сегодня надгробие находится на мемориальной площадке Историко-мемориального парка «Иоанно-Воинский некрополь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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