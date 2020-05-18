2020-05-18T11:47:03+03:00
Общество

На развязке бульвара Иванова и Пекинки могут изменить схему движения

Вероника ПАНИНА
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С начала мая на федеральной трассе М-7 в черте Владимира ликвидирован очередной левый поворот - в месте пересечения Пекинки с бульваром художника Иванова. Теперь там при движении со стороны Нижнего Новгорода в сторону Москвы невозможно просто повернуть налево под светофор, а надо сначала съехать на поворот к автозаправочной станции, сделать там петлю и въехать в город опять же под светофор, но уже двигаясь прямо.

Автомобилисты на такое новшество отреагировали неоднозначно. С одной стороны, левые повороты в принципе опасны, и осторожные водители и раньше не поворачивали, а делали крюк через автозаправку. С другой, так как теперь так вынуждены ехать все, на самой заправке и подходящей к ней улице Толмачевская постоянно возникают пробки, что в районе заправки особенно опасно.

В субботу, 16 мая, глава администрации Владимира Андрей Шохин обсудил новую схему движения в районе бульвара художника Иванова с руководством Управления автомагистрали Москва - Нижний Новгород, ГИБДД и специалистами в сфере автодорожного проектирования. Участники совещания выехали на место и рассмотрели возможные варианты корректировки схемы движения. В итоге договорились разработать оптимальное решение с учетом обращений жителей и обеспечения безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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