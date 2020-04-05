Режим повышенной готовности во Владимире из-за коронавируса: с 6 апреля автобусы будут ходить до 20 часов

5 Апр 2020 2020-04-05T08:33:10+03:00

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В связи с объявленным режимом повышенной готовности, обязывающими жителей не выходить из дома, пассажиропоток на общественных маршрутах Владимира за последние дни снизился, в среднем, в 5-6 раз от обычного. Поэтому, начиная с 6 апреля, троллейбусы и автобусы будут работать по временному расписанию - с 6 до 20 часов.

Однако сити-менеджер Андрей Шохин подчеркнул, что жители города, работающие на непрерывных производствах и в организациях, должны быть обеспечены услугами общественного транспорта, если рабочая смена заканчивается после 20 часов. Руководители предприятий должны направлять в транспортные компании заявки на перевозку своих сотрудников с указанием адреса и времени подачи транспорта.

Заявки на организацию заказных перевозок можно подать по телефонам:

- АО «Владимирпассажиртранс», тел.: 54-47-88;

- ООО «АДМ», тел.: 8 (920) 930-26-48, 53-80-74;

- ООО «ПОАТиС», тел.: 8 (920) 901-67-77.

ИСТОЧНИК KP.RU