Во Владимирской области открыта «горячая линия» по коронавирусу

6 Март 2020 2020-03-06T17:27:14+03:00

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Коронавирус наступает на Владимирскую область со всех сторон. По данным на 6 марта, шесть случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве и один - в Нижнем Новгороде. Во Владимире пока что ни одного вирусоносителя и тем более заболевшего выявлено не было, но, тем не менее, Владимирская область тоже, можно считать, в зоне риска.

В связи с этим во Владимирской области начинает работать "горячая линия". Жители региона могут обратиться по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции Covid-19 на «горячую линию» Роспотребнадзора по тел. 8 (800) 555-49-43. Звонок со всей территории России бесплатный.

Также работает «горячая линия» Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) по тел. 8 (800) 707-88-41. Операторы общаются на нескольких языках, включая китайский. Здесь можно выяснить, кто и как должен оплачивать больничные листы работникам, оказавшимся в карантине из-за контакта с возможными носителям коронавируса.

Кроме того, организована дополнительная «горячая линия» департаментом здравоохранения Владимирской области. В период выходных и праздничных дней с 7 по 9 марта можно задать вопросы по тел. 8 (800) 200-36-33 и (4922) 77-77-33. Линия работает с 8:30 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU