Житель Радужного торговал наркотиками

5 Март 2020 2020-03-05T17:59:27+03:00

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В середине мая прошлого года к обитателю закрытого города Радужный обратился мужчина, который, как оказалось, действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия, и попросил продать наркотики. Горожанин, решив подзаработать, не отказал. И на лестничной площадке в подъезде одного из многоквартирных домов в тот же день продал незнакомцу наркотик на две тысячи рублей. В отношении торговца возбудили уголовное дело, ранее не судимый горожанин полностью признал вину. С учетом смягчающих обстоятельств Собинский городской суд, хоть и признал его виновным в незаконном сбыте наркотических веществ, дал условный срок – три года с испытательным сроком тоже на три года

ИСТОЧНИК KP.RU