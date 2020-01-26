2020-01-26T12:57:07+03:00
Общество

Председатель садового товарищества в Киржаче огородил пруд забором с колючей проволокой

Доступ к водоему имели только садоводы СНТ "Шелковик-1"
Алена Головина
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Природоохранная прокуратура вынесла представление председателю правления киржачского СНТ "Шелковик-1". Ушлый "садовый избранник" совместно с хозяевами земельных участков решили обнести территорию СНТ забором. В свои владения садоводы включили и примыкающий к территории СНТ русловый пруд на ручье Безымянный. Это было сделано для того, чтобы водоемом могли пользоваться только собственники дачных участков. Сотрудник природоохранной прокуратуры тоже не смог пройти на территорию водного объекта. Проход по дамбе закрыли забором с колючей проволокой, в котором установили металлическую калитку с магнитным ключом. За самоуправство председателю товарищества придется заплатить штраф. Кроме того, надзорное ведомство обязало его обеспечить свободный доступ к водоему для всех желающих там отдохнуть и искупаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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