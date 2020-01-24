2020-01-24T13:21:38+03:00
Происшествия

Житель Гусь-Хрустального сбил на машине человека и удрал после этого в лес

Он был пьяным
Алексей СУХОВ
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В Гусь-Хрустальном завершился суд над 39-летним мужчиной, признанного виновным в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения. При этом в аварии пострадал житель Иваново.

Как сообщает Следственный комитет РФ по Владимирской области, вечером 7 апреля 2019 года пьяный житель Гусь-Хрустального ехал на своем автомобиле ВАЗ-21. В какой-то момент возле Курлово он так сильно разогнался, что машину занесло, она вылетела на обочину. Там в этот момент житель Иваново ремонтировал свой автомобиль "Тойота". "Жигули" сбили мужчину, после чего машина врезалась еще в иномарку и окончательно встала. Очевидцы сообщили, что пьяный гусевчанин после этого вылез из машины, захватил спиртное и ушел в лес. А люди вызвали на место ДТП скорую и полицию.

Ночью водитель "ВАЗа" решил вернуться к машине, там его и схватили. Уже ночью 8 апреля нарушителя доставили в отделение. Тот грязно ругался, схватил сотрудника полиции за одежду, пытался ударить.

В итоге, суд дал ему два года колонии-поселения и лишил прав на 3 года. Вину мужчина признал даже помогал жителю Иваново выздороветь. Последний целый месяц после ДТП провел в стационарах нейрохирургического и нейротравматического отделений федеральной клиники, а затем длительное время лечился дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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