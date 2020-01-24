Центральная городская библиотека приглашает 1 февраля поиграть в интеллектуальные игры
Центральная городская библиотека (Суздальский проспект, 2) приглашает горожан и гостей города принять участие в очередном "Нескучном выходном". В феврале он будет посвящен интеллектуальным забавам.
Как говорят в библиотеке, развивать интеллект можно разными способами: специальные упражнения, развивающие игры, чтение книг и общение с людьми. 1 февраля участники акции смогут выбрать свой способ развития интеллекта. В этом им помогут разнообразные открытые занятия, мастер-классы от партнёров библиотеки.
В программе:
- настольные игры на английском языке;
- игротека МОСИГРЫ;
- финансовая игра для детей;
- семинар для родителей нейропсихолога Светланы Рыбаковой;
- открытый урок от академии развития интеллекта AMAKids;
- школа скорочтения IQ 007;
- мультфильм своими руками. Азы для начинающих;
- мастер-классы Творческого союза Тридевятое царство;
- библиопрочтения у камина;
- фотозона «Стань гением!»;
- викторина «Умнее умного»;
- познавательный микс «Витамины для ума» и многое другое.
Начало – в 12.00. Все площадки ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ библиотеки работают БЕСПЛАТНО! Телефон для справок: 8(4922)44-63-03.
ИСТОЧНИК KP.RU