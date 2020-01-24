2020-01-24T11:08:30+03:00
Общество

Центральная городская библиотека приглашает 1 февраля поиграть в интеллектуальные игры

Настолки, занятия на скорочтение и другие формы развлечений можно будет отыскать в филиале на Суздальском проспекте
Алексей СУХОВ
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Центральная городская библиотека (Суздальский проспект, 2) приглашает горожан и гостей города принять участие в очередном "Нескучном выходном". В феврале он будет посвящен интеллектуальным забавам.

Как говорят в библиотеке, развивать интеллект можно разными способами: специальные упражнения, развивающие игры, чтение книг и общение с людьми. 1 февраля участники акции смогут выбрать свой способ развития интеллекта. В этом им помогут разнообразные открытые занятия, мастер-классы от партнёров библиотеки.

В программе:

- настольные игры на английском языке;

- игротека МОСИГРЫ;

- финансовая игра для детей;

- семинар для родителей нейропсихолога Светланы Рыбаковой;

- открытый урок от академии развития интеллекта AMAKids;

- школа скорочтения IQ 007;

- мультфильм своими руками. Азы для начинающих;

- мастер-классы Творческого союза Тридевятое царство;

- библиопрочтения у камина;

- фотозона «Стань гением!»;

- викторина «Умнее умного»;

- познавательный микс «Витамины для ума» и многое другое.

Начало – в 12.00. Все площадки ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ библиотеки работают БЕСПЛАТНО! Телефон для справок: 8(4922)44-63-03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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