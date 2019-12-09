Еще один врио заместитель губернатора Владимирской области ушел в отставку

СЕГОДНЯ 15:48 2019-12-09T15:48:20+03:00

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Вячеслав Климанов, возглавляющий представительство Владимирской области при правительстве РФ, ушел по соглашению сторон в связи с достижением пенсионного возраста. Временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Владимирской области назначили на эту должность 5 декабря 2018 года, где он сменил Виталия Азарова. На новом посту Вячеслав Климанов должен был взаимодействовать с правительством и органами государственной власти. До этого назначения Вячеслав Климов, начинавший свою карьеру в качестве тренера-преподавателя в Москве, более 26 лет проработал на госслужбе, а с 2011 года трудился в аппарате Заксобрания нашего региона. Напомним, незадолго до него покинуть свой пост решила врио первого заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова.

ИСТОЧНИК KP.RU