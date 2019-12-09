2019-12-09T15:48:20+03:00
Общество

Еще один врио заместитель губернатора Владимирской области ушел в отставку

Вячеслава Климанова освободили от занимаемой должности 6 декабря
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вячеслав Климанов, возглавляющий представительство Владимирской области при правительстве РФ, ушел по соглашению сторон в связи с достижением пенсионного возраста. Временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Владимирской области назначили на эту должность 5 декабря 2018 года, где он сменил Виталия Азарова. На новом посту Вячеслав Климанов должен был взаимодействовать с правительством и органами государственной власти. До этого назначения Вячеслав Климов, начинавший свою карьеру в качестве тренера-преподавателя в Москве, более 26 лет проработал на госслужбе, а с 2011 года трудился в аппарате Заксобрания нашего региона. Напомним, незадолго до него покинуть свой пост решила врио первого заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Муромлянка подарила мошенникам около 200 тысяч рублей
Бывший руководитель Вязниковского предприятия не заплатил налоги
За первую неделю декабря на владимирских дорогах погибли 7 человек
В областной администрации ищут замену уходящей Марине Чекуновой
Владимирским «детям войны» положена скидка в 25% на коммунальные услуги
ВТБ: более 85 тысяч человек провели оплату Аэроэкспресса на турникетах
ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
Фонды акций ВТБ по итогам ноября стали самыми доходными за год
Вязниковцы похитили инструменты со стройки
Почта России и Банк ВТБ через АО инвестируют 3 млрд рублей в оборудование для логистического центра в Новосибирске
Ковровчанин обчистил автомобиль
Единая диспетчерская служба «Скорой помощи» во Владимирской области будет создаваться два года
У жителя Александрова отобрали водительские права
«Ростелеком» сохранил лидерство на рынке услуг виртуальных мобильных операторов в сегменте B2B
Владимирец, выигравший иномарку, через суд пытался поменять приз
Несуществующая Рождественская ярмарка во Владимире попала в ТОП-10 самых интересных новогодних мероприятий страны
Во Владимир привезут выставку, посвященную находкам в донских степях
Владимирскому театру кукол исполнилось 50 лет!
В Судогодском районе полностью сгорел деревянный дом
Владимирские депутаты предлагают ввести уголовную ответственность за продажу снюсов
Ведущий "Адской кухни" Константин Ивлев выберет лучший владимирский Оливье
Семь владимирских спортсменов отобрались на чемпионат России по греко-римской борьбе
На создание набережной Клязьмы в Собинке нужен 31 миллион рублей
Губернатор встретился с инвестором "с двумя миллиардами в рюкзаке"
В Лакинске построят новую взрослую поликлинику