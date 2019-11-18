2019-11-18T13:00:04+03:00
Общество

Город Владимир показали на Первом канале

Стартовал новый проект о путешествиях
Алексей СУХОВ
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18 ноября в эфире программы «Доброе утро» на «Первом канале» стартовал новый проект о путешествиях «Командировка мечты: по дороге в Казань». Ведущие проекта Ольга Якунина и Евгений Покровский рассказывают о туристической привлекательности российских городов на маршруте «Москва-Казань». Первым городом, где остановились ведущие, стал Владимир.

- Первая серия задает тон всему проекту, она должна быть интересна широкой аудитории, а Владимир — уникальный город: здесь есть что посмотреть, и всегда очень гостеприимно встречают! - рассказала ведущая.

В нашем городе съемочная группа работала два дня. Путешественники совершили прогулку по центру, оценили вид на город с высоты птичьего полета, посетив колесо обозрения «Небо 33», и заглянули на Центральный городской рынок, где попробовали молочную продукцию владимирского производства.

Вторую серию проекта, в которой также речь пойдет о Владимире, покажут в эфире «Доброго утра» 19 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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