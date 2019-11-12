Районам, граничащим с Московской областью, выделили 400 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:27 2019-11-12T17:27:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Как известно, в районах Владимирской области, граничащих с Московской (Александровский, Киржачский и Петушинский) в летний период отдыхает много дачников из столицы. Как своего рода компенсация этим районам от Правительства Москвы перепало более 400 миллионов рублей. В теплый период численность проживающих в Александровском, Киржачском и Петушинском районах возрастает с 200 тысяч до 2 млн человек, в связи с чем значительно увеличивается нагрузка на медицинские учреждения, а также возрастает потребность в услугах учреждений образования и ФОКов.

Деньги из областного бюджета предоставлены на основании соглашения между Правительством Москвы и "белым домом". Почти 295 млн рублей пойдут на реконструкцию, капремонт и строительство объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры. В частности, средства направлены на строительство ФОКов в Киржаче и посёлке Балакирево, газовых блочно-модульных котельных в Александрове и посёлке Першино, многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом в Костерёво, на реконструкцию здания средней общеобразовательной школы №1 в Петушках, обустройство парковки около петушинской муниципальной гимназии №17, оснащение дворов в Петушках детским игровым оборудованием. Кроме того, чуть более 106 млн рублей направлены Александровской, Киржачской и Петушинской районным больницам на оснащение медицинским оборудованием и проведение капитального ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU