2019-11-12T16:50:10+03:00
Общество

Гусевчанин получил производственную травму на транспортерной ленте

Механизм не был оборудован защитными ограждениями
Елена Масленникова
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30 августа 2019 года на предприятии стеклотары в Гусь-Хрустальном рабочий получил серьезную производственную травму. Мужчина споткнулся и упал на транспортер, в результате чего его рука попала под движущуюся часть механизма. Пострадавший получил серьезные травмы. Следствие установило, что в нарушении ГОСТов конвейер не был оборудован защитными ограждениями. Кроме того, руководство предприятия допустило к работе слесаря-ремонтника без повторного прохождения техники безопасности и без экзаменов. Владимирский СледКом возбудил уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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