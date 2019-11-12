Гусевчанин получил производственную травму на транспортерной ленте
Механизм не был оборудован защитными ограждениями
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30 августа 2019 года на предприятии стеклотары в Гусь-Хрустальном рабочий получил серьезную производственную травму. Мужчина споткнулся и упал на транспортер, в результате чего его рука попала под движущуюся часть механизма. Пострадавший получил серьезные травмы. Следствие установило, что в нарушении ГОСТов конвейер не был оборудован защитными ограждениями. Кроме того, руководство предприятия допустило к работе слесаря-ремонтника без повторного прохождения техники безопасности и без экзаменов. Владимирский СледКом возбудил уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU