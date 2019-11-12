2019-11-12T12:36:29+03:00
Звезды

На Танеевском фестивале во Владимире можно будет послушать Баха, Чайковского и Грига

Пять дней в филармонии будет исполняться классическая музыка
Анна ДЕКТЯРЕВА
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С 13 по 18 ноября во владимирской областной филармонии пройдет VII Межрегиональный фестиваль классической музыки «Танеевские музыкальные собрания». Фестиваль ежегодно дает владимирцам возможность услышать как знаменитых артистов, так и восходящих звезд. Несмотря на то, что фестиваль задуман для возрождения интереса к творчеству русского композитора Танеева, чье имя носит концертный зал, на сцене прозвучит самая разная музыка - от народной до Моцарта.

13 ноября в 18.30 состоится открытие фестиваля. С концертной программой выступит оркестр народных инструментов имени Н.П. Осипова и солисты - народный артист России Василий Герелло (баритон), Дарья Зыкова (сопрано) и Дарья Рубцова (народный голос). Они исполнят старинные романсы, русские народные песни и обработки народных мелодий.

15 ноября в 18.30 с программой «Музыкальная сборная России» выступит владимирских скрипач Равиль Ислямов. В сопровождении Камерного струнного оркестра филармонии музыкант исполнит произведения Баха, Чайковского, Вайнберга.

17 ноября в 12:00 на сцене филармонии - фортепианный квартет имени М.М. Ипполитова-Иванова и мастер художественного слова Анна Боголюбская. В программе – музыка Грига, Нильсена, Гаде.

В 18:00 17 ноября состоится премьера литературно-музыкальной композиции о жизни и творчестве Марины Цветаевой «Повесть жизни». Прозвучат произведения Моцарта, Бетховена, Шумана, Чайковского.

21 ноября в 18:30 на закрытии фестиваля выступит Владимирский русский оркестр с программой «Чайковский-гала». Прозвучит сюита из балета «Лебединое озеро», арии из опер и романсы на музыку великого композитора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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