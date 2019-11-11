2019-11-11T18:14:41+03:00
Общество

Ковровчанин отсудил деньги за неработающий принтер

Мужчина получит в три раза больше стоимости технике
Ирина Мальцева
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В феврале в крупном цифровом супермаркете горожанин приобрел принтер, стоивший 55 999 рублей. Но в марте с принтером начались проблемы – печать смещалась и он быстро забивался, владелец сдал его на гарантийный ремонт. Хотя горожанин написал заявление, прося на время ремонта выдать ему аналогичную технику, ее так и не дали. А в апреле покупателю отказали в гарантийном ремонте, поскольку обнаружили на принтере механических повреждения поверхности для печати и кабеля экструдера, но когда технику сдавали по гарантии, никаких повреждений не было. Ковровчанин хотел расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги. Суд поддержал его требования, взыскав в его пользу стоимость технику, неустойку в размере 55 999 рублей, компенсация морального вреда в размере двух тысяч рублей, а также штраф в размере 56 999 рублей и судебные расходы – шесть с лишним тысяч. А обладателю принтера придется вернуть технику в магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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