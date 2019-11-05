2019-11-05T09:02:31+03:00
Общество

Суздаль вновь оказался в пятерке популярных малых городов для поездок на выходные

В ноябре город из Владимирской области оказался на втором месте
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил очередной список популярных малых городов России для поездок в выходные. На начало ноября 2019 Суздаль оказался в первой пятерке.

В пятерку также вошли Осташков и Калязин в Тверской области, Олонец в Республике Карелия, Переславль-Залесский в Ярославской области. Туристы бронируют поездки в малые города в среднем на пару дней и тратят на проживание от 2,5 до 5 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего в начале ноября отдохнуть на выходные в Калязине, дороже — в Переславле-Залесском.

Список малых городов составлен по данным оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов на ноябрьские выходные на период с 1 по 10 ноября 2019 года.

Пятерка популярных малых городов России для путешествий в начале ноября:

Осташков — 4577 рублей / 2,6 ночи

Суздаль — 4418 рублей / 2,2 ночи

Олонец — 4433 рубля / 2,3 ночи

Переславль-Залесский — 5166,5 рублей / 2 ночи

Калязин — 2500 рублей / 2 ночи

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирец случайно задавил знакомого, помогавшего ему чинить грузовик
Дзюдоисты Владимирской области завоевали 6 медалей на российских соревнованиях
Во Владимирской области на прошлой неделе погибли 9 участников ДТП
Экс-глава города Карабаново предстанет перед судом за служебный подлог
В Центре ИЗО 7 ноября откроется выставка «Владимирские сезоны»
Молодые жители Покрова получили от 6 лет тюрьмы за организацию тайников с наркотиками
Ковровчан оштрафовали за экстремистские песни в соцсетях
Утвержден тариф на услугу регионального оператора ООО «Хартия»
В Муромском районе пропал 21-летний парень, которому требуется медпомощь
В Юрьев-Польском дочь пыталась зарезать отца во время застролья
Владимирцы сдали оружия и боеприпасов к нему на общую сумму более 35 тысяч рублей
Владимирские пожарные отстояли дом, который загорелся из-за аварийного режима работы электросети
Бывший сотрудник Госинспекции труда во Владимире осужден за получение взятки
Прокуратура проверяет газовое оборудование в доме, где нашли троих погибших