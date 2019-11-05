Суздаль вновь оказался в пятерке популярных малых городов для поездок на выходные

СЕГОДНЯ 09:02 2019-11-05T09:02:31+03:00

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Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил очередной список популярных малых городов России для поездок в выходные. На начало ноября 2019 Суздаль оказался в первой пятерке.

В пятерку также вошли Осташков и Калязин в Тверской области, Олонец в Республике Карелия, Переславль-Залесский в Ярославской области. Туристы бронируют поездки в малые города в среднем на пару дней и тратят на проживание от 2,5 до 5 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего в начале ноября отдохнуть на выходные в Калязине, дороже — в Переславле-Залесском.

Список малых городов составлен по данным оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов на ноябрьские выходные на период с 1 по 10 ноября 2019 года.

Пятерка популярных малых городов России для путешествий в начале ноября:

Осташков — 4577 рублей / 2,6 ночи

Суздаль — 4418 рублей / 2,2 ночи

Олонец — 4433 рубля / 2,3 ночи

Переславль-Залесский — 5166,5 рублей / 2 ночи

Калязин — 2500 рублей / 2 ночи

ИСТОЧНИК KP.RU