Во Владимире задержали вора, скрывавшегося два года

СЕГОДНЯ 16:44 2019-10-21T16:44:59+03:00

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Бойцы Росгвардии во Владимире остановили ограбление сетевого магазина в микрорайоне Лесной и задержали вора, два года находившегося в розыске. Прибыв на место происшествия они увидели разбитую витрину и отъезжающую машину марки "ИЖ", за рулем которой сидел подозрительный мужчина.

Проехав несколько метров, мужчина бросил машину и попытался скрыться во дворах. Вскоре его задержали. Позднее выяснилось, что автомобиль находится в угоне, а от росгвардейцев мужчина убежал из-за того, что разбил витрину кирпичом и попытался украсть кассовый аппарат.

ИСТОЧНИК KP.RU