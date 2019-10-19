2019-10-19T18:45:34+03:00
Общество

17-летняя певица из Владимира попала в команду к Полине Гагариной на шоу "Голос"

Алана Чочиева покоряет новое для себя вокальное шоу
Алена Смирнова
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17-летняя певица Алана Чочиева из Владимира прошла слепые прослушивания вокального шоу "Голос" на 1 канале. Алана спела песню Арианы Гранде и Стиви Уандера «Faith», написанную для мультипликационного фильма "Зверопой".

Во время исполнения композиции к девушке повернулись все члены жюри, первым красную кнопку выбора нажал Сергей Шнуров. Также исполнение Аланы понравилось Полине Гагариной, Константину Меладзе и Валерию Сюткину.

Девушка решила выбрать своим наставником на проекте Полину Гагарину.

Это вокальный проект - не первый, куда пытается пробиться девушка. До этого она засветилась на шоу "Песни" на телеканале ТНТ, успешно пройдя большую часть прослушиваний, однако пройти до конца отбор Алана Чочиева не сумела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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