17-летняя певица из Владимира попала в команду к Полине Гагариной на шоу "Голос"
17-летняя певица Алана Чочиева из Владимира прошла слепые прослушивания вокального шоу "Голос" на 1 канале. Алана спела песню Арианы Гранде и Стиви Уандера «Faith», написанную для мультипликационного фильма "Зверопой".
Во время исполнения композиции к девушке повернулись все члены жюри, первым красную кнопку выбора нажал Сергей Шнуров. Также исполнение Аланы понравилось Полине Гагариной, Константину Меладзе и Валерию Сюткину.
Девушка решила выбрать своим наставником на проекте Полину Гагарину.
Это вокальный проект - не первый, куда пытается пробиться девушка. До этого она засветилась на шоу "Песни" на телеканале ТНТ, успешно пройдя большую часть прослушиваний, однако пройти до конца отбор Алана Чочиева не сумела.
ИСТОЧНИК KP.RU